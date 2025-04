Come Risolvere se il Telefono Non Legge la SIM

Leggi su .com

La SIM Card del nostro operatore deve essere sempre perfettamente funzionante, così da poter navigare su Internet quando siamo fuori casa o quando riceviamo le (sempre più rare) chiamate telefoniche tradizionali. Sui moderni telefoni basta davvero poco per ottenere un errore in cui la SIM non funziona o non viene letta dal, rendendoci di fatto "scoperti" tutte le volte che siamo fuori dalla copertura del Wi-Fi.LEGGI ANCHE: Disattivare PIN e PUK della scheda SIMControllare la SIM e ilPer prima cosa, vale la pena verificare che non ci sia un problema fisico. Spegnere ilcompletamente è il punto di partenza. Poi, con delicatezza, estrarre la SIM dal suo alloggiamento. Può sembrare banale, ma a volte basta un piccolo spostamento per interrompere il contatto.