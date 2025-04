Cultweb.it - Come morì Kurt Cobain? Ricostruiamo gli ultimi giorni di vita del cantante

Leggi su Cultweb.it

La mattina dell’8 aprile 1994 un elettricista assunto per installare un sistema di sicurezza in una villa di Lake Washington Boulevard, a Seattle, trova al suo interno il corpo senzadel padrone di casa: si tratta del, tormentato leader della band Nirvana, che in quel momento è all’apice del successo negli Stati Uniti e nel resto del mondo; il coroner conferma ben presto che l’uomo si è tolto la, morendo all’età di 27 anni. Torniamo indietro nel tempo all’aprile di 31 anni fa, cercando di ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.Il 1994 è un anno complicato per i Nirvana: dopo una breve sessione di registrazione a gennaio, la band intraprende un tour europeo che viene interrotto quasi subito a causa dei problemi di salute – fisici e mentali – di: dopo la tappa a Monaco dell’1 marzo, alvengono infatti diagnosticate una bronchite (di cui soffre in forma cronica) e una grave laringite, costringendolo a volare a Roma per sottoporsi alle cure; duedopo lo raggiunge anche la moglie, laCourtney Love.