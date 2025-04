Come indossare il giallo senape secondo Maxima d’Olanda

Maxima d'Olanda ha scelto un look monocromatico giallo senape perfetto per chi desidera distinguersi questa primavera.Protagonista dell'ensemble è un coordinato firmato Natan Couture composto da pantaloni palazzo e blusa morbida con scollo drappeggiato e maniche 3/4. La mise è stata completata con accessori en pendant: borsa a spalle con catena e pump in suede di Gianvito Rossi.Solare e raggiante, Maxima d'Olanda ha illuminato la giornata. Anche con il suo outfit.

