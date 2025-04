Justcalcio.com - Come guardare l’Arsenal contro Real Madrid: streaming live, canali TV

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Guardamartedì 8 aprile per una partita di quarti di finale avvincente nella UEFA Champions League di questa stagione.Los Blancos entra nello sin forma nazionale traballante, ma i Gunners saranno fin troppo consapevoli che i loro avversari sono una proposta diversa sulla fase europea.Qui, Quattrofourtwo Ti offre tutte le informazioni suonline e in TV, ovunque tu sia nel mondo.Informazioni chiave• Quando è? Martedì 8 aprile 2025• A che ora iniziail? 20.00 BST / 3.00pm ET• Dove viene giocatoil? Emirates Stadium, Londra• ArsenalTV &: Amazon Prime Video (Regno Unito) Paramount+ (US)• Arsenal vFree Free: VTM, RTL (Belgio)• Guardada qualsiasi luogo: Prova NordVPN senza rischiPossoArsenal Vgratuitamente?Puoigratuitamente in Belgio, tramite le reti VTM o RTL.