Come fanno i popoli delle Ande a vivere con poco ossigeno? Lo studio Unibo sul loro genoma

Bologna, 8 aprile 2025 – Ildeinativisi è evoluto per favorire la vita ad alta quota: è quello che rivela unopubblicato sulla rivista ‘Communications Biology’ e guidato da ricercatori dell'Università di Bologna. L’indagine genomica suiÈ stata effettuata un’indagine genomica su più di 150 individui di etnia Aymara (originariacentrali tra Perù, Bolivia, Cile e Argentina), Quechua (Perù meridionale) e Uros (al confine tra Perù e Bolivia), che ha messo in luce varianti genetiche che permettono lo sviluppo dell'embrione in condizioni di scarsa presenza di. Si tratta di particolari combinazioni di varianti genetiche che permettono uno sviluppo adeguato dell'embrione nelle primissime fasi della vita intrauterina, nonostante la minore concentrazione dinel sangue dovuta all'alta quota.