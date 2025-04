Come consumare meno con Lumiè | il servizio di Enel

Enel di Arezzo da oggi è possibile provare Enel Lumiè, un servizio innovativo e gratuito per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a individuare soluzioni per ridurre la spesa.Attraverso la compilazione di un questionario personalizzato e la lettura. Arezzonotizie.it - Come consumare meno con Lumiè: il servizio di Enel Leggi su Arezzonotizie.it Presso gli Spazidi Arezzo da oggi è possibile provare, uninnovativo e gratuito per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a individuare soluzioni per ridurre la spesa.Attraverso la compilazione di un questionario personalizzato e la lettura.

A Siena Enel aiuta i cittadini a consumare meno, ecco il nuovo servizio Lumiè. Ne parlano su altre fonti

A Cagliari un aiuto da Enel per consumare meno, arriva Lumiè - Negli store Enel di Cagliari da oggi è possibile provare Enel Lumiè, un servizio innovativo e gratuito per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a individuare come ridurne la ... (ansa.it)

Col servizio Lumiè si misura l’efficienza energetica di casa - SIENA. Gli store Enel di Siena da oggi è possibile provare Enel Lumiè, un servizio innovativo e gratuito per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a individuare soluzioni per ... (ilcittadinoonline.it)