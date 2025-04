Coltello alla gola e rapina ai danni di un minorenne accanto al parco in carcere un 18enne

minorenne. L'agguato era avvenuto nel vicolo accanto al parco Ducale: qui la vittima era stata minacciata con un Coltello puntato alla gola e i due aggressori gli avevano intimato di consegnare il. Modenatoday.it - Coltello alla gola e rapina ai danni di un minorenne accanto al parco, in carcere un 18enne Leggi su Modenatoday.it Era il 12 febbraio scorso, circa alle 19.30, quando due giovani avevano preso di mira un ragazzo. L'agguato era avvenuto nel vicoloalDucale: qui la vittima era stata minacciata con unpuntatoe i due aggressori gli avevano intimato di consegnare il.

