Colpo al market Il ladri fuggono con la cassaforte

ladri entrati in azione nella notte tra sabato e domenica ai danni del punto vendita Lidl di Casteggio, in via Emilia. E hanno portato via la cassaforte, con l’intero contenuto in contanti, per un bottino che al momento non è stato ancora quantificato. I carabinieri hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza, avviando le indagini per cercare di identificare i responsabili del Colpo, riusciti ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce. Sono stati molto rapidi, con un’azione che pare messa a segno da una banda ben organizzata e anche attrezzata per il trasporto della pesante e ingobrante refurtiva. Ilgiorno.it - Colpo al market. Il ladri fuggono con la cassaforte Leggi su Ilgiorno.it CASTEGGIO (Pavia)Meno spettacolare del’incursione dal lucernario sul tetto e lasciando meno danni della spaccata con furgone usato come ariete. Hanno forzato una porta tagliafuoco sul retro ientrati in azione nella notte tra sabato e domenica ai danni del punto vendita Lidl di Casteggio, in via Emilia. E hanno portato via la, con l’intero contenuto in contanti, per un bottino che al momento non è stato ancora quantificato. I carabinieri hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza, avviando le indagini per cercare di identificare i responsabili del, riusciti ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce. Sono stati molto rapidi, con un’azione che pare messa a segno da una banda ben organizzata e anche attrezzata per il trasporto della pesante e ingobrante refurtiva.

