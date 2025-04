Lettera43.it - Colosseo, multa dell’Antitrust di quasi 20 milioni di euro: «Biglietti introvabili»

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una sanzione complessiva di20dia diversi soggetti operanti nella biglietteria del Parco archeologico del, a causa della persistente difficoltà nell’acquisto online deid’ingresso. Tra i destinatari del provvedimento figura la Società Cooperativa Culture (CoopCulture),ta per 7diper aver «contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità deidi ingresso per ila prezzo base». Secondo l’Antitrust, la società, che ha gestito il servizio ufficiale di vendita dal 1997 al 2024, non ha adottato misure idonee per contrastare l’uso di bot e altri strumenti automatizzati per l’acquisto dei, riservando inoltre una parte significativa degli stessi alle proprie attività didattiche a pagamento.