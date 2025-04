Colosseo multa Antitrust da 20 milioni | Biglietti introvabili e rivenduti a prezzo maggiorato

Biglietti introvabili perché venivano comprati in blocco da strumenti automatizzati e poi rivenduti da operatori che chiedevano prezzi molto più alti di quelli standard. È il quadro ricostruito dall’Antitrust, che per questo ha multato i servizi di biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo. L’Autorità garante ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement. Responsabili, per l’authority, della “prolungata indisponibilità di Biglietti” di accesso all’area, causata anche dall’”accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati”.L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online Biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo. Ilfattoquotidiano.it - Colosseo, multa Antitrust da 20 milioni: “Biglietti introvabili e rivenduti a prezzo maggiorato” Leggi su Ilfattoquotidiano.it perché venivano comprati in blocco da strumenti automatizzati e poida operatori che chiedevano prezzi molto più alti di quelli standard. È il quadro ricostruito dall’, che per questo hato i servizi di biglietteria del Parco Archeologico del. L’Autorità garante ha sanzionato per quasi 20di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement. Responsabili, per l’authority, della “prolungata indisponibilità di” di accesso all’area, causata anche dall’”accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati”.L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’aveva raccolto elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare onlineper l’ingresso al Parco Archeologico del

