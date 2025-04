Colosseo biglietti introvabili perché comprati dai bot | maxi multa da 20 milioni dell’Antitrust

maxi multa per un totale di quasi 20 milioni di euro ai servizi di biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo a causa della persistente indisponibilità dei biglietti, aggravata dall'uso di bot e altri strumenti automatizzati. Sono stati sanzionati la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e diversi operatori turistici tra cui Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement.biglietti introvabili a causa dei bot: "Da 16 euro a 51 euro online"L'istruttoria, avviata nel luglio 2023, è scaturita dopo che l'Antitrust aveva raccolto prove che dimostravano la difficoltà di acquistare biglietti online per l'ingresso al Parco del Colosseo.L'Autorità ha applicato una sanzione di 7 milioni di euro a CoopCulture, che ha gestito la vendita dei biglietti dal 1997 al 2024, per aver contribuito alla grave indisponibilità prolungata dei biglietti a prezzo base.

