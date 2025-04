Colosseo biglietti introvabili | maxi multa da 20 milioni per Coopculture e 6 società turistiche

multa molto salata nei confronti di Coopculture e sei operatori turistici, che avrebbero speculato sulla vendita di biglietti per l’entrata al ColosseoL'articolo Colosseo, biglietti introvabili: maxi multa da 20 milioni per Coopculture e 6 società turistiche proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Colosseo, biglietti introvabili: maxi multa da 20 milioni per Coopculture e 6 società turistiche Leggi su Ildifforme.it L’Antitrust ha emesso unamolto salata nei confronti die sei operatori turistici, che avrebbero speculato sulla vendita diper l’entrata alL'articoloda 20pere 6proviene da Il Difforme.

Colosseo, maxi multa per i biglietti introvabili. Onorato: “Chi specula su Roma deve vergognarsi”. Colosseo, biglietti introvabili. L'Antitrust multa per 20 milioni CoopCulture e 6 agenzie: accaparramento illegale. Colosseo, maxi multa da 20 milioni per i biglietti introvabili comprati in blocco da un bot. Biglietti introvabili per il Colosseo, maxi multa dell'Antitrust: 20 milioni di sanzione alla cooperativa e ag. Colosseo, multa da 20 milioni per i biglietti introvabili. Colosseo, biglietti introvabili comprati in blocco dai bot: maxi multa da 20 milioni dell'Antitrust. Ne parlano su altre fonti

Colosseo, biglietti introvabili comprati dai bot. Maxi multa dal 20 milioni dall'Antitrust - La cooperativa che gestiva gli accessi avrebbe favorito “in piena consapevolezza” il second ticketing. Sanzionati anche sei tour operator ... (msn.com)

Biglietti introvabili per il Colosseo, maxi multa dell'Antitrust: 20 milioni di sanzione alla cooperativa e agli operatori turistici - Comprare un biglietto per entrare al Colosseo è impossibile? Non è una sensazione di turisti e residenti a Roma. L'Antitrust ha ... (msn.com)

Colosseo, multa dell'Antitrust da 20 milioni: "Biglietti a prezzo base introvabili" - L'Antitrust ha comminato una maxi-multa, che ammonta a 20 milioni di euro complessivi, ai servizi di Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo ... (iltempo.it)