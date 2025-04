Colosseo biglietti introvabili comprati dai bot Maxi multa dal 20 milioni dall' Antitrust

Ilgiornale.it - Colosseo, biglietti introvabili comprati dai bot. Maxi multa dal 20 milioni dall'Antitrust Leggi su Ilgiornale.it La cooperativa che gestiva gli accessi avrebbe favorito “in piena consapevolezza” il second ticketing. Sanzionati anche sei tour operator

Colosseo, biglietti introvabili comprati in blocco dai bot: maxi multa da 20 milioni dell’Antitrust. Colosseo, multa Antitrust da 20 milioni: “Biglietti introvabili e rivenduti a prezzo maggiorato”. Colosseo, biglietti introvabili comprati in blocco dai bot: maxi multa da 20 milioni dell'Antitrust. Colosseo, maxi multa da 20 milioni per i biglietti introvabili comprati in blocco da un bot. Colosseo, arrivano i biglietti nominativi per combattere bagarini e "acchiappini". Colosseo, biglietti introvabili sul sito: comprati in massa da altre piattaforme per fare la cresta?L'indagine dell'Antitrust. Ne parlano su altre fonti

Colosseo, maxi multa da 20 milioni per i biglietti introvabili comprati in blocco da un bot - Maxi multa dell'Antitrust ai servizi di Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo a Roma per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all'area, anche a causa dell'accaparramento tramit ... (msn.com)

Colosseo, biglietti introvabili comprati in blocco dai bot: maxi multa da 20 milioni dell’Antitrust - Sanzionati Coopculture e sei operatori turistici: Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. (msn.com)

Colosseo, biglietti introvabili perché comprati dai bot: maxi multa da 20 milioni dell’Antitrust - L'Antitrust ha inflitto una maxi multa per un totale di quasi 20 milioni di euro ai servizi di biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo a causa ... (thesocialpost.it)