Colombiaitaliano ucciso fatto a pezzi

17.00 Un ricercatore italiano, Alessandro Coatti, di 42 anni è statoin Colombia,a Santa Maria La testa e le braccia dell'uomo sono state trovate in una valigia. La polizia è risalita alla sua identità per un braccialetto di un ostello che aveva al polso.Altre parti del corpo del biologo in un'altra valigia in un'altra zona. Sabato sera Coatti era uscito per recarsi in un locale notturno.Era in città per vacanza,ma anche per studiare la specie di cui si occupava come biologo. Era ricercatore alla Royal di Londra.