Colombia | ucciso ricercatore italiano corpo trovato a pezzi in una valigia

ricercatore italiano Alessandro Coatti, biologo molecolare di 42 anni, è stato ucciso in Colombia. Il suo corpo è stato trovato ieri fatto a pezzi in una valigia abbandonata in mezzo alla vegetazione nella zona di Bureche, nel nord del Paese. Lo riportano i media Colombiani. Laureato in neuroscienze nel Regno Unito e affiliato alla London Biological Society, Coatti era arrivato nella città di Santa Marta il 3 aprile per una vacanza. Alloggiava in un ostello nel centro storico e, secondo il personale, aveva mostrato interesse nell’esplorare i percorsi verso Minca. Il 4 aprile, l’ultima volta che è stato visto, Coatti aveva lasciato l’ostello nel pomeriggio e non vi aveva più fatto ritorno. Il giorno dopo, la sua assenza ha suscitato preoccupazione tra i suoi amici, che hanno tentato invano di contattarlo. Lapresse.it - Colombia: ucciso ricercatore italiano, corpo trovato a pezzi in una valigia Leggi su Lapresse.it Milano, 8 apr. (LaPresse) – IlAlessandro Coatti, biologo molecolare di 42 anni, è statoin. Il suoè statoieri fatto ain unaabbandonata in mezzo alla vegetazione nella zona di Bureche, nel nord del Paese. Lo riportano i mediani. Laureato in neuroscienze nel Regno Unito e affiliato alla London Biological Society, Coatti era arrivato nella città di Santa Marta il 3 aprile per una vacanza. Alloggiava in un ostello nel centro storico e, secondo il personale, aveva mostrato interesse nell’esplorare i percorsi verso Minca. Il 4 aprile, l’ultima volta che è stato visto, Coatti aveva lasciato l’ostello nel pomeriggio e non vi aveva più fatto ritorno. Il giorno dopo, la sua assenza ha suscitato preoccupazione tra i suoi amici, che hanno tentato invano di contattarlo.

Un ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Alessandro Coatti morto in Colombia: il caso del biologo fatto a pezzi e chiuso in una valigia. Orrore in Colombia, ucciso il ricercatore italiano Alessandro Coatti: il corpo fatto a pezzi e chiuso in una valigia. Orrore in Colombia, l'italiano Alessandro Coatti fatto a pezzi e chiuso in una valigia. Colombia, il corpo fatto a pezzi del ricercatore Alessandro Coatti trovato in una valigia. Ne parlano su altre fonti

Colombia, delitto choc: ricercatore italiano fatto a pezzi e messo in una valigia - Fatto a pezzi e messo in una valigia. È la tragica fine di Alessandro Coatti, ricercatore italiano di 42 anni ucciso in Colombia. Una vicenda ... (iltempo.it)

Colombia, ricercatore italiano fatto a pezzi e chiuso in una valigia - Il cadavere del 42enne è stato ritrovato a Santa Marta, nei pressi dello stadio Sierra Nevada: era sparito nel nulla da giovedì ... (msn.com)

Un ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia - Un ricercatore italiano, Alessandro Coatti, di 42 anni è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Lo conferma l'ambasciata italiana a Bogotà. La testa e le braccia dell'uomo sono state trovate in una ... (ansa.it)