Colombia trovato morto il biologo italiano Alessandro Coatti

trovato nella boscaglia sarebbe proprio quello del biologo molecolare scomparsi dal 4 aprile scorso mentre era in vacanza nel paese sudamericano.Colombia, trovato morto il biologo italiano Alessandro Coatti – Cityrumors.itAlessandro Coatti era un esperto e molto affermato biologo molecolare con studi in neuroscienze nel Regno Unito, che lavorava presso la Biological Society of London. Aveva deciso di prendersi una vacanza e aveva scelto di visitare la Colombia, per la precisione Santa Marta, città sulla costa caraibica della Colombia, dove aveva preso in affitto un’alloggia nel locale ostello, per esplorare poi i percorsi verso la città di Minca. Cityrumors.it - Colombia, trovato morto il biologo italiano Alessandro Coatti Leggi su Cityrumors.it Da alcuni giorni non aveva dato più notizie poi oggi il macabro ritrovamento annunciato dalla polizia locale del corpo fatto a pezzi chiuso dentro una valigiaLa notizia è stata purtroppo confermata dal comandante della polizia metropolitana di Santa Marta e dal sindaco della cittadina, Carlos Pinedo Cuello, il corpo smembrato e rinella boscaglia sarebbe proprio quello delmolecolare scomparsi dal 4 aprile scorso mentre era in vacanza nel paese sudamericano.il– Cityrumors.itera un esperto e molto affermatomolecolare con studi in neuroscienze nel Regno Unito, che lavorava presso la Biological Society of London. Aveva deciso di prendersi una vacanza e aveva scelto di visitare la, per la precisione Santa Marta, città sulla costa caraibica della, dove aveva preso in affitto un’alloggia nel locale ostello, per esplorare poi i percorsi verso la città di Minca.

