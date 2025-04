Colombia ritrovato in una valigia il cadavere del biologo italiano Alessandro Coatti

Alessandro Coatti è morto a Santa Marta, città costiera della Colombia. Il biologo 42enne, originario di Portomaggiore e residente da anni a Londra, è stato ritrovato senza vita domenica pomeriggio, smembrato e nascosto all’interno di una valigia abbandonata nei pressi dello stadio cittadino. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, insospettiti da strani movimenti. L’identificazione è stata possibile grazie a un braccialetto dell’ostello dove alloggiava, ritrovato su uno degli arti. La polizia è così risalita alla struttura in cui aveva preso alloggio giovedì 3 aprile, pochi giorni dopo il suo arrivo in Colombia, e dove aveva lasciato il passaporto.He dado instrucciones a las autoridades para disponer de manera articulada todo el componente interinstitucional que conlleve al esclarecimiento de la muerte del ciudadano italiano Alessandro Coatti. Lettera43.it - Colombia, ritrovato in una valigia il cadavere del biologo italiano Alessandro Coatti Leggi su Lettera43.it Partito per una permanenza in Sud America dove avrebbe unito la passione per la natura al lavoro scientifico,è morto a Santa Marta, città costiera della. Il42enne, originario di Portomaggiore e residente da anni a Londra, è statosenza vita domenica pomeriggio, smembrato e nascosto all’interno di unaabbandonata nei pressi dello stadio cittadino. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, insospettiti da strani movimenti. L’identificazione è stata possibile grazie a un braccialetto dell’ostello dove alloggiava,su uno degli arti. La polizia è così risalita alla struttura in cui aveva preso alloggio giovedì 3 aprile, pochi giorni dopo il suo arrivo in, e dove aveva lasciato il passaporto.He dado instrucciones a las autoridades para disponer de manera articulada todo el componente interinstitucional que conlleve al esclarecimiento de la muerte del ciudadano

