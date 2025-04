Colombia per il tribunale Chiquita ha pagato gruppi paramilitari | ma il processo è a rischio prescrizione

Chiquita ha finanziato l’Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tra il 1997 e il 2004. Almeno 1,7 milioni di dollari, scrive la giudice Beatriz Arias, sarebbero stati versati a quest’organizzazione paramilitare Colombiana negli anni in cui era invischiata in un feroce conflitto contro la guerriglia delle Farc tra le piantagioni di banane dell’Urabá antioqueño. Regione Colombiana a confine con Panama nella quale Chiquita aveva concentrato buona parte dei suoi interessi economici.L’affaire Chiquita è uno dei capitoli centrali della monumentale sentenza emessa lo scorso 31 marzo contro Raúl Hasbún alias Pedro Bonito, ex leader del Bloque Bananero delle AUC diventato collaboratore di giustizia nel 2008. Ilfattoquotidiano.it - Colombia, per il tribunale “Chiquita ha pagato gruppi paramilitari”: ma il processo è a rischio prescrizione Leggi su Ilfattoquotidiano.it Con una sentenza di 4.900 pagine, il Tribunal Superior di Medellín ha ritenuto provato che il colosso delle bananeha finanziato l’Autodefensas Unidas de(AUC) tra il 1997 e il 2004. Almeno 1,7 milioni di dollari, scrive la giudice Beatriz Arias, sarebbero stati versati a quest’organizzazione paramilitarena negli anni in cui era invischiata in un feroce conflitto contro la guerriglia delle Farc tra le piantagioni di banane dell’Urabá antioqueño. Regionena a confine con Panama nella qualeaveva concentrato buona parte dei suoi interessi economici.L’affaireè uno dei capitoli centrali della monumentale sentenza emessa lo scorso 31 marzo contro Raúl Hasbún alias Pedro Bonito, ex leader del Bloque Bananero delle AUC diventato collaboratore di giustizia nel 2008.

Colombia, per il tribunale “Chiquita ha pagato gruppi paramilitari”: ma il processo è a rischio…. Chiquita condannata per aver finanziato i paramilitari in Colombia. Chiquita dovrà pagare 38,3 milioni di dollari per aver finanziato un gruppo paramilitare in Colombia tra il 1997 e il 2004. Il colosso Chiquita condannato per il sostegno a un gruppo terrorista colombiano. Sentenza storica contro Chiquita: convalidata la condanna per reati commessi in Colombia. La condanna di Chiquita e la fine dell'impunità delle multinazionali Usa. Ne parlano su altre fonti

Chiquita condannata per aver finanziato i paramilitari in Colombia: la lezione sulla globalizzazione selvaggia - Un tribunale della Florida ha emesso una sentenza ... Continua a leggere The post Chiquita condannata per aver finanziato i paramilitari in Colombia: la lezione sulla globalizzazione selvaggia ... (msn.com)