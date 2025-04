Colombia il biologo Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi Il corpo trovato in una valigia

Repubblica.it - Colombia, il biologo Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi. Il corpo trovato in una valigia Leggi su Repubblica.it Giallo sulla morte dell’italiano, 42 anni, di Portomaggiore, già ricercatore alla Royal society of biology di Londra. Il sindaco della cittadina di Santa Marta offre una ricompensa di 10 mila euro a chiunque sia in grado di fornire informazioni

Il biologo italiano Alessandro Coatti trovato morto in Colombia: il corpo fatto a pezzi, alcuni erano in una valigia - Le autorità hanno confermato che si tratta del corpo del biologo molecolare 42enne che lavorava per la prestigiosa Royal Society of Biology di Londra. Coatti sarebbe arrivato a Santa Marta il 3 aprile ... (ilfattoquotidiano.it)

