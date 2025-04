Quotidiano.net - Colloquio tra Ursula von der Leyen e Li Qiang su economia globale e dazi Usa

telefonico tra la presidente della Commissione europea,von der, e il premier cinese Li. "I due leader hanno avuto un dibattito costruttivo durante il quale hanno fatto il punto sulle questioni bilaterali e globali", fa sapere l'esecutivo Ue, indicando che "la presidente ha sottolineato l'importanza vitale della stabilità e della prevedibilità per l'" e, "in risposta alla diffusa interruzione causata daiUsa, ha sottolineato la responsabilità dell'Europa e della Cina, in quanto due dei più grandi mercati del mondo, di sostenere un forte sistema commerciale riformato, libero, equo".