Cocaina in auto sotto la leva del cambio E in casa aveva un laboratorio della droga Arrestato 21enne

della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno Arrestato un 21enne straniero, per detenzione ai fini di spaccio di Cocaina.Secondo quanto ricostruito, nella serata del 5 aprile, in Via Colorno a Parma, i. Parmatoday.it - Cocaina in auto sotto la leva del cambio. E in casa aveva un “laboratorio” della droga. Arrestato 21enne Leggi su Parmatoday.it I CarabinieriSezione RadiomobileCompagnia di Parma, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hannounstraniero, per detenzione ai fini di spaccio di.Secondo quanto ricostruito, nella serata del 5 aprile, in Via Colorno a Parma, i.

Cocaina in auto sotto la leva del cambio. E in casa aveva un “laboratorio” della droga. Arrestato 21enne. Nascondevano in auto dosi già confezionate di cocaina e hascisc pronte per la vendita: arrestati due spacciatori. Il pusher in auto e quello col 'sasso' di coca: doppio arresto a Milano. Tor Bella Monaca al setaccio: trovata una pistola nel vano ascensore. Sequestrati 300 grammi di cocaina (video). Droga nascosta sotto il cambio o in ascensore: le immagini del blitz. Pusher beccato dai carabinieri con la droga tra le gambe: arrestato. Ne parlano su altre fonti

La cocaina nascosta nel portamonete sotto il volante pronta per lo spaccio: un arresto a Milano - Gli agenti lo hanno notato ieri sera mentre era in auto ... cocaina: in quello nascosto sotto il volante c'erano 23 dosi dal peso totale di quasi 24 grammi e, in quello nascosto sotto la leva ... (msn.com)

Nascondevano in auto dosi già confezionate di cocaina e hascisc pronte per la vendita: arrestati dei spacciatori - Un nascondiglio che sembrava sicuro, invisibile agli occhi meno esperti, ma non a quelli allenati dei carabinieri. Nel cambio dell’auto, sotto la leva delle marce, era stipato mezzo etto di droga, coc ... (ilcittadino.it)

Cocaina nascosta sotto l’auto: 44enne di Sarno condannato a due anni - È stato condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, un uomo di 44 anni residente a Sarno, dopo il ritrovamento di alcune dosi di cocaina e un ... (zon.it)