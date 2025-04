Il riscaldamentotico arriva a 1,6 gradi. Si va dall’estremo delle alluvioni nella penisola iberica a quello della siccità in Germania

Repubblica.it - Clima, mai marzo così caldo in Europa. I dati di Copernicus: “Ancora temperature da record”

In Europa non c’era mai stato un mese di marzo caldo come quello del 2025.

Milano, indice di vivibilità climatica 2024: a febbraio e marzo record di pioggia, mai così tanta acqua dal 1776. E l'inverno è sparito.

Aprile peggio di Marzo: un meteo così è grottesco.

Meteo Marzo: tra estremi termici. Freddo invernale o primi tepori?.

GELO contro MITEZZA: il mese di Marzo promette grandi cose.

Meteo Montreal, Canada: caldo estremo e record storico, temperature di marzo mai così alte in Quebec.