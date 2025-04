Clima il bollettino europeo Copernicus | marzo 2025 è il mese più caldo di sempre in Europa

marzo 2025 è stato il secondo mese più caldo a livello globale, per l’Europa si è trattato di quello più caldo. La temperatura media sulla terraferma del continente è stata di 6,03 °C, ossia 2,41 °C in più rispetto alla media di marzo del periodo 1991-2020. Ma si è trattato anche del mese in cui il ghiaccio marino artico ha raggiunto la sua estensione mensile più bassa (6 per cento sotto la media) rispetto agli ultimi 47 anni, da quando sono a disposizione i dati satellitari. Sono i dati principali forniti dal bollettino mensile del servizio Copernicus sui cambiamenti Climatici (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea. La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati di ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo. Ilfattoquotidiano.it - Clima, il bollettino europeo Copernicus: marzo 2025 è il mese più caldo di sempre in Europa Leggi su Ilfattoquotidiano.it Seè stato il secondopiùa livello globale, per l’si è trattato di quello più. La temperatura media sulla terraferma del continente è stata di 6,03 °C, ossia 2,41 °C in più rispetto alla media didel periodo 1991-2020. Ma si è trattato anche delin cui il ghiaccio marino artico ha raggiunto la sua estensione mensile più bassa (6 per cento sotto la media) rispetto agli ultimi 47 anni, da quando sono a disposizione i dati satellitari. Sono i dati principali forniti dalmensile del serviziosui cambiamentitici (C3S), implementato dal Centroper le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea. La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati di ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.

Clima, il bollettino europeo Copernicus: marzo 2025 è il mese più caldo di sempre in Europa. Clima, allarme di Copernicus: Calotte glaciali al minimo e temperature ai massimi -. Terzo febbraio più caldo e secondo inverno boreale più caldo a livello mondiale dall'inizio delle misurazioni. Secondo i dati di Copernicus i livelli dei ghiacci polari sono ai minimi storici. Gennaio 2025 è stato il più caldo della storia. Copernicus: il 2024 è l'anno più caldo di sempre, i dati di novembre lo confermano. Ne parlano su altre fonti

Clima, marzo 2025 è stato il mese più caldo di sempre per l’Europa - Il mese passato è stato il marzo più caldo di sempre per l'Europa. È quanto emerge dal bollettino aggiornato messo a punto da Copernicus climate change ... (msn.com)

Clima, mai marzo così caldo in Europa. I dati di Copernicus: “Ancora temperature da record” - Il riscaldamento climatico arriva a 1,6 gradi. Si va dall’estremo delle alluvioni nella penisola iberica a quello della siccità in Germania ... (repubblica.it)

In Europa non c’era mai stato un mese di marzo caldo come quello del 2025 - Secondo Copernicus, il mese di marzo del 2025 è stato il secondo più caldo di sempre nel mondo e il più caldo in assoluto in Europa. (lifegate.it)