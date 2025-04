Claudio Amendola ai funerali di Antonello Fassari | “Era l’amico con cui avrei voluto invecchiare”

Claudio Amendola profondamente commosso quello che ha ricordato Antonello Fassari prima dei funerali dell'attore: "Ironia della sorte, o maledizione, stiamo facendo I Cesaroni e quindi la concomitanza è veramente terribile. Lui ne avrebbe sorriso". Leggi su Fanpage.it Unprofondamente commosso quello che ha ricordatoprima deidell'attore: "Ironia della sorte, o maledizione, stiamo facendo I Cesaroni e quindi la concomitanza è veramente terribile. Lui ne avrebbe sorriso".

Claudio Amendola ai funerali di Antonello Fassari: "Era l'amico con cui avrei voluto invecchiare". Antonello Fassari, martedì 8 aprile i funerali a Roma. Claudio Amendola: «Non eravamo pronti». Doveva tornare. Antonello Fassari: funerali a Roma e l'addio commovente ne I Cesaroni. I funerali di Antonello Fassari oggi a Roma, non c'è la diretta tv. Il fratello Claudio: "Era uno di famiglia per tutti". Antonello Fassari, l'8 aprile i funerali a Roma. L'ultima scena commovente ne I Cesaroni: «Io ci sarò sempre». Morto Antonello Fassari, l'ultimo saluto a Roma: le informazioni sui funerali. Ne parlano su altre fonti

Funerale Antonello Fassari, oggi alla Chiesa degli Artisti a Roma. Il dolore di Amendola: "Non eravamo pronti" - Oggi, 8 aprile 2025, alla Chiesa degli Artisti di Roma, il funerale di Antonello Fassari, l'attore romano de "I Cesaroni". Il ricordo straziante di Amendola ... (notizie.it)

Antonello Fassari, i funerali a Roma l'8 aprile. Claudio Amendola: «Non eravamo pronti». Doveva tornare sul set de "I Cesaroni" - Si svolgeranno a Roma, alla chiesa degli artisti martedì 8 aprile alle ore 11.00 i funerali dell'attore Antonello Fassari scomparso ieri a ... (msn.com)

Claudio Amendola piange la morte di Antonello Fassari: “Sapevamo stessi male fratello mio, ma non ero pronto” - Il dolore di Claudio Amendola per la morte di Antonello Fassari: “Sarai per sempre mio fratello”. L’attore rivela: “Sapevamo della sua malattia, ma non eravamo pronti”. La nuova serie sarà dedicata a ... (fanpage.it)