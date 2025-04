Clan sinti a Roma demolita villa abusiva al Casilino

Roma è stata demolita una villa abusiva di un Clan sinti. La villa era stata edificata abusivamente in via di Prataporci, nel quartiere Finocchio a Roma, nei pressi di via Casilina.La demolizione rientra nel piano di ripristino della legalità nella zona: sull'abitazione pendeva un'ordinanza di demolizione emessa dal VI municipio Torri, il cui iter amministrativo è stato concluso dal presidente, Nicola Franco.L'operazione di abbattimento è stata possibile grazie al fondo di riserva stanziato dalla Regione Lazio contro l'abusivismo edilizio.

