Sport.quotidiano.net - Civitanovese: Senigagliesi si dimette, Bugiardini nuovo tecnico

, siilStefano. "Ho subito delle ingerenze a livello umano che hanno minato la serenità della mia famiglia, per questo faccio un passo indietro. Società, giocatori e tutti gli altri componenti dello staff non c’entrano nulla, anzi ringrazio per l’opportunità avuta. È stato un onore aver rappresentato un club dal blasone simile", spiegaraggiunto al telefono dal Carlino. Il sostituto è Luigi, exdel Monturano, e in passato ha indossato la casacca dellada giocatore nella stagione 2001-2002. A dire tutto il resto è il patron Mauro Profili: "Ma vi sembra normale che un allenatore non possa fare il suo lavoro perché aggredito verbalmente da alcuni tifosi?". E ancora. "Ma è possibile – prosegue il presidente della– che ci sia chi ha detto a Visciano e Passalacqua di andarsene a fine stagione? Allora io dico che la società è in vendita a fine campionato.