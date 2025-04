Ilrestodelcarlino.it - Cinquecento firme per la sicurezza: "Via Brigata, mettete i dissuasori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sulle strade, i cittadini tornano ad alzare la voce. Questa volta si tratta di viadove un gruppo di residenti ha raccolto 500per chiedere all’amministrazione l’installazione didi velocità. La via, una strada senza sbocco che ha diverse case con giardino, ha infatti problemi di traffico "con le auto che sfrecciano mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni", spiegano i residenti. Sulla via ci sono una pista ciclabile da poco realizzata e un campo da calcetto frequentato da bambini e anziani. "La carreggiata, inoltre, è piuttosto stretta giacché il lato che scende è destinato a parcheggio – sottolineano – e le auto occupano, talvolta, anche l’altro lato. Lungo questa strada, in passato, sono avvenuti diversi incidenti, anche piuttosto gravi. La petizione, dicono i residenti, "può rappresentare per l’amministrazione uno stimolo in più per intervenire.