Cinque fattori di rischio per la salute controllarli allunga la vita | lo studio

fattori di rischio allunga la vita. Non fumare, tenere la pressione sotto controllo, avere livelli di colesterolo nella norma, non sviluppare diabete e mantenere un peso adeguato sono "5 condizioni che, se presenti a 50 anni, possono tradursi in molti anni di vita in più, soprattutto vissuti senza malattie cardiovascolari".

