Cina | Yunnan droni trasportano bambu’ giu’ dalla valle

Yunnan, in Cina, i coltivatori di bambu' utilizzano droni giganti per trasportare fasci di bambu' direttamente dalle valli scoscese ai lati delle strade! Con soli 3 droni, stanno riducendo i costi di manodopera di oltre il 70% nei terreni insidiosi.

