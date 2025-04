Cina | vacanze Qingming record passeggeri veicoli su ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao

vacanze per la Festa di Qingming, il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, nel sud della Cina, ha registrato oltre 365.000 viaggi di passeggeri e 75.000 attraversamenti di veicoli nel porto di Zhuhai, ed entrambi i dati hanno stabilito nuovi record per il periodo festivo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6072675/6072675/2025-04-08/Cina-vacanze-Qingming-record-passeggeri-veicoli-su-ponte-Hong-Kong-Zhuhai-Macao Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: vacanze Qingming, record passeggeri, veicoli su ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao Leggi su Romadailynews.it Durante leper la Festa di, il, nel sud della, ha registrato oltre 365.000 viaggi die 75.000 attraversamenti dinel porto di, ed entrambi i dati hanno stabilito nuoviper il periodo festivo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6072675/6072675/2025-04-08/-su-Agenzia Xinhua

Cina, nuovi massimi passeggeri per vacanze Qingming. Cina: aumentano viaggi nazionali durante Festa di Qingming (1). Cina: Festa Qingming, viaggi transfrontalieri in aumento durante vacanze. Cina | Festa Qingming viaggi transfrontalieri in aumento durante vacanze. Cina | aumentano viaggi nazionali durante Festa di Qingming. Cina | viaggio tra i fiori un’avventura nella Festa di Qingming. Ne parlano su altre fonti

Cina: vacanze Qingming, record passeggeri, veicoli su ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao - Durante le vacanze per la Festa di Qingming, il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, nel sud della Cina, ha registrato oltre 365.000 viaggi di passeggeri e ... (romadailynews.it)

Cina: Festa Qingming, viaggi transfrontalieri in aumento durante vacanze - La Cina ha registrato 2,07 milioni di viaggi in entrata e in uscita al giorno durante le vacanze per la Festa di Qingming, con un aumento del 19,7% su ... (romadailynews.it)

Cina: popolazione rende omaggio a martiri per Festa di Qingming - Degli studenti visitano lo Shanghai Sihang Warehouse Battle Memorial a Shanghai, nella Cina orientale, ieri 3 aprile 2025. La popolazione di tutto il Paese ha partecipato a diverse attività per ... (elivebrescia.tv)