Cina risponde ai dazi di Trump | Non accetteremo minacce pronti a combattere

Cina non accetterà mai la "natura ricattatoria" degli Stati Uniti e considera le ultime minacce di dazi avanzate dal presidente americano Donald Trump "un errore su un altro errore". Un portavoce del ministero del Commercio cinese, in una nota, assicura che se Washington vorrà continuare su questa strada allora Pechino "lotterà fino alla fine". Trump ha detto ieri che imporrà ulteriori tariffe del 50% se la Cina non ritirerà i suoi dazi del 34% di ritorsione contro gli Stati Uniti. Pechino invita Washington a impegnarsi con il dialogo per risolvere le varie questioni pendenti bilaterali sul commercio. "La Cina sollecita gli Stati Uniti a cancellare tutti i dazi unilaterali contro la Cina, a fermare la soppressione economica e commerciale contro la Cina e a risolvere in modo adeguato le differenze con la Cina attraverso il dialogo con rispetto reciproco e su un piano di parità". Quotidiano.net - Cina risponde ai dazi di Trump: "Non accetteremo minacce, pronti a combattere" Leggi su Quotidiano.net Lanon accetterà mai la "natura ricattatoria" degli Stati Uniti e considera le ultimediavanzate dal presidente americano Donald"un errore su un altro errore". Un portavoce del ministero del Commercio cinese, in una nota, assicura che se Washington vorrà continuare su questa strada allora Pechino "lotterà fino alla fine".ha detto ieri che imporrà ulteriori tariffe del 50% se lanon ritirerà i suoidel 34% di ritorsione contro gli Stati Uniti. Pechino invita Washington a impegnarsi con il dialogo per risolvere le varie questioni pendenti bilaterali sul commercio. "Lasollecita gli Stati Uniti a cancellare tutti iunilaterali contro la, a fermare la soppressione economica e commerciale contro lae a risolvere in modo adeguato le differenze con laattraverso il dialogo con rispetto reciproco e su un piano di parità".

