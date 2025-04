Cina pronta a combattere la guerra tariffaria con gli Usa | Difenderemo i nostri diritti

guerra tariffaria o commerciale, la Cina combatterà fino alla fine". Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, sulla minaccia del presidente americano Donald Trump di imporre dazi aggiuntivi del 50% nel caso la Cina non abbandoni le sue contromisure, ha assicurato che "i nostri legittimi diritti non consentono privazioni. La sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina non consentono violazioni. Adotteremo misure risolute e forti a tutela dei nostri diritti e interessi legittimi". Quotidiano.net - Cina pronta a combattere la guerra tariffaria con gli Usa: "Difenderemo i nostri diritti" Leggi su Quotidiano.net Se gli Usa dovessero ignorare "gli interessi di entrambi i Paesi e della comunità internazionale e insistere nell'iniziare unao commerciale, lacombatterà fino alla fine". Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, sulla minaccia del presidente americano Donald Trump di imporre dazi aggiuntivi del 50% nel caso lanon abbandoni le sue contromisure, ha assicurato che "ilegittiminon consentono privazioni. La sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo dellanon consentono violazioni. Adotteremo misure risolute e forti a tutela deie interessi legittimi".

