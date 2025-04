Cina | primo ministro spagnolo visitera’ il Paese

Su invito del primo ministro cinese Li Qiang, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez visitera' la Cina dal 10 all'11 aprile, ha annunciato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Cina: imminente visita ufficiale di Pedro Sánchez.

