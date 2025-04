Cina | portavoce Paese pronto a lottare fino alla fine in caso di guerra tariffaria USA

Cina e' pronta a lottare fino alla fine se gli Stati Uniti sono intenzionati a scatenare una guerra tariffaria o commerciale, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri commentando la minaccia statunitense di imporre ulteriori dazi del 50% sulle importazioni cinesi. Agenzia Xinhua

