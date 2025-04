Romadailynews.it - Cina: portavoce Esteri, Paese si impegna a promuovere amicizia, inclusivita’ in Asia

Larimane fermamenteta a mettere radici nel proprio vito e a contribuire allo sviluppo regionale, ha dichiarato oggi ildel ministero degliLin Jian. Lin ha sottolineato che i principi di, sincerita’, mutuo beneficio e inclusione continueranno a beneficiare piu’ persone in tutta l’e contribuiranno a costruire una comunita’tica dal futuro condiviso, portando maggiore stabilita’ e speranza al mondo. Le osservazioni di Lin sono giunte in risposta a una domanda dei media durante un regolare briefing con la stampa, a seguito di un recente articolo di un think tank che ha sottolineato come lae l’ASEAN stiano emergendo come un nuovo centro di influenza inorientale. L’articolo ha sottolineato che le relazioni-ASEAN, basate su interessi complementari, frequente commercio e valori condivisi, rivestono un’importanza significativa non solo per l’ma anche per la comunita’ globale, e gli osservatori hanno indicato la cooperazione tra le due parti come un modello per un impegno piu’ ampio dellacon i Paesi vicini.