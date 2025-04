Romadailynews.it - Cina: NDRC ribadisce sostegno a settore privato

La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (), il principale organo di pianificazione economica del Paese, oggi ha dichiarato che accelerera’ l’attuazione delle politiche diesistenti e rafforzera’ la ricerca e le riserve politiche per sostenere lo sviluppo di alta qualita’ del. In un comunicato, laha dichiarato di aver tenuto oggi un incontro con cinque aziende private nazionali, tra cui la societa’ di ride-hailing Didi Chuxing e il produttore di componenti di alta precisione e hardware intelligenti Goertek, per sollecitare le loro opinioni e i loro suggerimenti sullo sviluppo economico e sulla risposta agli ulteriori dazi statunitensi. Zheng Shanjie, a capo della, ha dichiarato durante l’incontro che la commissione perfezionera’ il suo regolare meccanismo di comunicazione con le aziende private, ascoltera’ i loro back e le assistera’ nel superare le difficolta’.