Cina | il profondo legame di una statunitense con antico sistema viario Shudao

antico sistema stradale “Shudao” nella citta’ di Guangyuan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 19 marzo 2025. Justman, una statunitense ottuagenaria, ha completato il suo 25mo viaggio sullo “Shudao”, che vanta una storia di oltre due millenni nella provincia. Con una lunghezza di oltre 1.000 chilometri, questo complesso, anche detto “strade del Regno di Shu”, si snoda tra aspre montagne e torrenti turbolenti, collegando l’attuale provincia del Sichuan con la pianura settentrionale di Guanzhong, un tempo cuore della Cina antica. Il legame di Justman con l’antico sistema stradale risale ai tempi dell’universita’. Quando era una studentessa che si stava specializzando in storia dell’arte, visito’ una mostra negli anni Sessanta, dove un dipinto intitolato “Viaggio dell’imperatore Minghuang nel Sichuan” catturo’ la sua attenzione, soprattutto per la strada di assi che costeggiava le cime delle montagne a strapiombo sullo sfondo. Romadailynews.it - Cina: il profondo legame di una statunitense con antico sistema viario “Shudao” Leggi su Romadailynews.it Hope Justman (la quarta a sinistra, davanti) posa per una foto di gruppo con i suoi compagni di escursione al passo di Tianxiong, sull’stradale “” nella citta’ di Guangyuan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 19 marzo 2025. Justman, unaottuagenaria, ha completato il suo 25mo viaggio sullo “”, che vanta una storia di oltre due millenni nella provincia. Con una lunghezza di oltre 1.000 chilometri, questo complesso, anche detto “strade del Regno di Shu”, si snoda tra aspre montagne e torrenti turbolenti, collegando l’attuale provincia del Sichuan con la pianura settentrionale di Guanzhong, un tempo cuore dellaantica. Ildi Justman con l’stradale risale ai tempi dell’universita’. Quando era una studentessa che si stava specializzando in storia dell’arte, visito’ una mostra negli anni Sessanta, dove un dipinto intitolato “Viaggio dell’imperatore Minghuang nel Sichuan” catturo’ la sua attenzione, soprattutto per la strada di assi che costeggiava le cime delle montagne a strapiombo sullo sfondo.

Stiamo vivendo la crisi transatlantica più profonda di sempre. Its, vive a Trieste il laboratorio globale dei talenti. L’ascesa della Cina è davvero pacifica?. Mattarella in Cina: il senso profondo di una visita. Il messaggio di Larry Flink (BlackRock) all'Europa. Quali sono i paesi che hanno più da perdere con i dazi di Trump. Ne parlano su altre fonti

L’espansione dell’imperialismo statunitense nell’Oceano Pacifico e il ruolo della Cina che può contenerlo (G. Chinappi) - Tuttavia, mentre alcuni paesi continuano a rafforzare il legame con gli Stati Uniti, altri stanno orientando la loro politica estera verso la Cina, ritenuta un partner ... di Palau Sotto ... (farodiroma.it)

Wall Street in profondo rosso, i dazi di Trump sulla Cina affossano anche le Big Tech - (Open) L'amministrazione statunitense "ha deciso di tornare al protezionismo del XIX secolo che, a mio giudizio non è una maniera intelligente per far fronte alle sfide del XXI secolo in un mondo ... (informazione.it)

La Cina punta all’agricoltura statunitense per una potenziale escalation della guerra commerciale: rapporto - “La Cina sta studiando e formulando contromisure appropriate in risposta alla minaccia statunitense di imporre un dazio aggiuntivo del 10% sui prodotti cinesi con il pretesto del fentanyl”, ha ... (invezz.com)