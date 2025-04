Tv2000.it - Cina, designer dei reggiseni per le donne malate di tumore

Cina, designer dei reggiseni per le donne malate di tumore.

In Cina, una stilista ripensa la lingerie per le donne che hanno subito un intervento chirurgico per cancro al seno.

E chi l'ha detto che la lingerie cinese non sia cool, sostenibile e inclusiva?.