Cina: computer quantistico primo a svolgere compito IA con maggior efficienza

Un’azienda cinese di calcoloha completato con notevoleun modello di intelligenza artificiale di grandi dimensioni su un, come riportato ieri dal “Science and Technology Daily”. Origin Quantum, una startup con sede nella citta’ orientale cinese di Hefei, ha messo a punto con successo un modello di intelligenza artificiale da un miliardo di parametri su Origin Wukong, ilsuperconduttore di terza generazione sviluppato in modo indipendente dal Paese. L’azienda ha lodato il risultato come iltraguardo di questo tipo a livello mondiale. Questa e’ la prima applicazione reale dell’informatica quantistica in compiti di modelli di grandi dimensioni, e dimostra che l’attuale hardwaree’ in grado di sostenere la messa a punto dei modelli di intelligenza artificiale, ha dichiarato Chen Zhaoyun, scienziato dello Hefei Comprehensive National Science Center.