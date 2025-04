Romadailynews.it - Cina: aggiorna politica di rimborso fiscale per turisti stranieri

Lahato la suadiper i, passando da un modello dial momento della partenza a uno dial momento dell’acquisto, ha dichiarato oggi l’Amministrazionestatale (STA). Secondo la nuovadial momento dell’acquisto, i visitatoripossono richiedere istantaneamente ildell’imposta sul valore aggiunto (IVA) presso i negozi esenti da imposta, consentendo loro di riutilizzare l’importo rimborsato in tempo reale per ulteriori acquisti. In precedenza, i rimborsi IVA potevano essere prelevati solo al momento della partenza. Secondo la STA, il cambiamento di, inizialmente sperimentato a Shanghai, a Pechino, nel Guangdong, a Shenzhen, nel Sichuan e nello Zhejiang, ha ora soddisfatto tutti i requisiti operativi per l’introduzione a livello nazionale.