Cina | 346 servizi di IA generativa depositati presso CAC

depositati un totale di 346 servizi di intelligenza artificiale (IA) generativa presso l'Amministrazione cinese per il cyberspazio (CAC), secondo una dichiarazione rilasciata oggi dall'autorita' cinese per la regolamentazione di Internet. Secondo la CAC, i fornitori di servizi di intelligenza artificiale generativa che possiedono caratteristiche di influenza sull'opinione pubblica o di capacita' di mobilitazione sociale possono completare le procedure di deposito o di registrazione attraverso le autorita' locali del cyberspazio. Tra i servizi di IA generativa che hanno completato il deposito vi sono DeepSeek e Ernie Bot di Baidu, come riportato sul sito della CAC. L'amministrazione richiede che le applicazioni o le funzioni di IA generativa gia' inaugurate debbano indicare i nomi dei modelli di IA e i loro numeri di deposito o di registrazione dell'avvio in una posizione ben visibile o nella pagina dei dettagli del prodotto.

