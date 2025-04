Ciclovia Tirrenica Affidati i lavori del Lotto 1

Affidati i lavori per la realizzazione del Lotto 1 della Ciclovia Tirrenica nel tratto che da Rio Palma a Punta Ala arriva fino al confine con il Comune di Scarlino. Sono state 173 le ditte specializzate che hanno partecipato al bando con procedura aperta pubblicato dal Comune di Castiglione della Pescaia. Entro la fine di aprile sarà possibile l'aggiudicazione definitiva dei lavori che avranno inizio poi nella prima settimana di maggio e proseguiranno, senza essere di intralcio alla viabilità, anche durante l'estate. "Con grande entusiasmo annuncio l'inizio dei lavori di questa opera pubblica – dichiara l'assessora Susanna Lorenzini – finalmente siamo arrivati ad un punto concreto di questo lungo percorso iniziato da tempo. Ringrazio il personale che sta seguendo questo difficile progetto, in particolare il tecnico Anna Cortina che se ne sta occupando con grande competenza in modo quasi esclusivo".

