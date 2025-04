Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pogacar re delle Monumento. Ma all'Atp di Montecarlo arriva una gaffe

Roma, 8 aprile 2025 - La sfida di questa stagione nelle Classichesembra di pertinenza dei soli Tadeje Mathieu Van Der Poel: il testa a testa momentaneo recita 1-1, con l'olandese vincitore della Milano-Sanremo 2025 e lo sloveno recentissimo trionfatore del GiroFiandre 2025. Quest'ultimo prevale anche nel computo totale, fermo a 8-7 in attesa del prossimo round, quello della Parigi-Roubaix 2025 di domenica 13 aprile. Le statistiche dinelle ClassicheCerto, se l'obiettivo del corridore dell'UAE Team Emirates-XRG sono le 19vinte da Eddy Merckx, la strada è ancora lunga per lui e per tutti gli altri. Nella classifica all-time, al momento il campione del mondo è settimo, con tanto di aggancio a Rik Van Looy e a un solo successo di distanza da Fausto Coppi, Costante Girardengo e Sean Kelly.