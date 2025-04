Ciclismo Giro Paesi Baschi 2025 | Ewan vince in volata battuti Van Boven e Tronchon

Leggi su Sportface.it

Calebsi prende la vittoria nella seconda tappa deldei. Successo netto per il ciclista australiano della Ineos Grenadiers, che ha sfruttato al meglio il lavoro svolto dai compagni di squadra nel corso della giornata, conquistando il secondo successo stagionale. L’arrivo inha visto il belga Luca Van(Intermarché-Wanty), che aveva lanciato lo sprint, tagliare per secondo il traguardo di Lodosa, mentre il francese Bastien(Decathlon AG2R La Mondiale) completa il podio. Nonostante una caduta nel finale, all’ingresso degli ultimi tre chilometri, la classifica generale non subisce cambiamenti, con Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) che mantiene la leadership con lo stesso tempo di João Almeida (UAE Team Emirates XRG) e 1? di margine su Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe).