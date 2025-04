' Ci vuole un fiore' un incontro dedicato alla filiera della canapa e ai rischi del decreto sicurezza

canapa Bar è in programma l’incontro 'Ci vuole un fiore', promosso per discutere gli effetti su una delle eccellenze ferraresi come la canapa del nuovo decreto legge 'sicurezza', approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 aprile scorso, esautorando il parlamento dove era. Ferraratoday.it - 'Ci vuole un fiore', un incontro dedicato alla filiera della canapa e ai rischi del decreto sicurezza Leggi su Ferraratoday.it Venerdì alle 19 da EmpatiaBar è in programma l’'Ciun', promosso per discutere gli effetti su una delle eccellenze ferraresi come ladel nuovolegge '', approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 aprile scorso, esautorando il parlamento dove era.

Ci vuole un fiore. Contro il Dl Sicurezza e per salvaguardare la filiera della canapa.

Ci vuole un fiore. Contro il Dl Sicurezza e per salvaguardare la filiera della canapa - Venerdì 11 aprile, alle ore 19, l’Empatia Canapa Bar di Ferrara ospita l’incontro “Ci vuole un fiore”, promosso da La città che vogliamo, per discutere gli effetti del nuovo Decreto Legge Sicurezza, a ... (informazione.it)

