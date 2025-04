Ci siamo innamorati di nuovo | Vanessa Incontrada torna con Rossano Laurini

Follonica, 8 aprile 2025 – Una storia d'amore che ha Follonica come comune denominatore. Una storia d'amore che ha avuto uno stop. Ma certi amori, come canta Antonello Venditti, non finiscono. "Ci siamo ri-innamorati di nuovo": parola di Vanessa Incontrada, che ha parlato a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin che il sabato e la domenica intervista i volti più conosciuti dello starsystem. In un dialogo con la Incontrada, la Toffanin ha toccato diversi temi. Tra cui quello sentimentale. Sì perché Incontrada ha parlato di come la scintilla con Rossano Laurini sia tornata dopo due anni di separazione. L'imprenditore e gestore tra l'altro di alcuni locali anche a Follonica è stato legato sentimentalmente a Vanessa Incontrada dal 2007 al 2022. Poi la separazione e il ritorno di fiamma.

