Chirurgo plastico condannato per il tentato omicidio di un collega testimone in un procedimento disciplinare

tentato di uccidere il collega Graeme Perks, stimato Chirurgo plastico recentemente in pensione, ritenendolo responsabile della propria sospensione dall’attività medica. Leggi su Fanpage.it Jonathan Peter Brooks hadi uccidere ilGraeme Perks, stimatorecentemente in pensione, ritenendolo responsabile della propria sospensione dall’attività medica.

Chirurgo plastico condannato per il tentato omicidio di un collega testimone in un procedimento disciplinare. Simonetta morta dopo la liposuzione, il chirurgo era stato già condannato: "Seno deformato in modo grottesco". Chi è Carlo Bravi, il chirurgo che ha operato Simonetta Kalfus morta dopo la liposuzione: aveva una condanna. Palpeggiamenti e molestie sessuali sulle pazienti, chirurgo condannato a sei anni. Uccise e fece a pezzi l'amico chirurgo in Thailandia: condannato all'ergastolo Daniel Sancho Bronchalo, figlio di un attore spagnolo. Dà fuoco alla moglie e le devasta il volto, condannato a sei anni e mezzo.

Chirurgo plastico condannato per il tentato omicidio di un collega testimone in un procedimento disciplinare - Jonathan Peter Brooks ha tentato di uccidere il collega Graeme Perks, stimato chirurgo plastico recentemente in pensione, ritenendolo responsabile della ... (fanpage.it)

