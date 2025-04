It.insideover.com - Chimica, l’anno cruciale per l’Italia in un settore strategico

Il 2025 saràdecisivo per l’industriaeuropea, che deve definire il suo futuroalla luce di una scelta: la decisione di governo Meloni e Eni di chiudere la produzionedi base di Versalis, controllata dal Cane a sei zampe, nei siti siciliani di Priolo e Ragusa e in quello pugliese di Brindisi. Laitaliana e le sue sfideUn passaggio decisivo e per molti analisti e addetti ai lavori quantomeno controverso: secondo un report Federl’industria delin Italia è la terza d’Europa per valore aggiunto, contribuendo al Pil nazionale per 67 miliardi di euro. Tutto questo nonostante un trend declinistico deldurato decenni, in Italia e in Europa. Sul piano nazionale è ormai un lontano ricordo l’epoca degli anni ruggenti delladell’Eni, della Montecatini e del gruppo Ferruzzi, mentre Federricorda che “negli ultimi vent’anni la quota di valore della produzioneeuropea sulle vendite globali è diminuita dal 28% al 13%, riflettendo non solo la crescita più lenta del mercato locale, ma anche un deterioramento di competitività”.