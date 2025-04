Chiesta l' archiviazione per il figlio di La Russa

AGI - La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni dall'accusa di violenza sessuale in due distinti episodi che avrebbero commesso singolarmente nei confronti di una ragazza all'epoca di 22 anni nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2023. Ai due ragazzi, assistiti dagli avvocati rispettivamente dalle coppie di legali Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo e Luigi Stortoni e Alessio Lanzi, è stato notificato, invece, un avviso di chiusura delle indagini preliminari per l'ipotesi di revenge porn in relazione alla diffusione di alcuni video intimi della ragazza realizzati quella notte alla loro cerchia di amici.

