Chiello pubblica oggi il nuovo singolo Amici stretti

è ildi, fuorie che anticipa l’album Scarabocchi e il primo tour nei clubDa, martedì 8 aprile, in radio e in digitale(Island Records/Universal Music Italia), ildi, che parla dritto al cuore e anticipa ilalbum Scarabocchi, in uscita l’11 aprile. Con parole intrise di malinconia e immagini forti, l’artista racconta il dolore di una separazione e il peso dei ricordi che non svaniscono. Il suo sound in contrapposizione al testo intenso amplifica l’impatto emotivo, trascinando l’ascoltatore in un’atmosfera sospesa tra dolcezza e disillusione, mentre le parole colpiscono con una sincerità disarmante.Il cantautore per la prima volta, salirà sui palchi dei principali club italiani con l’imperdibileLive 2025: otto date cariche di emozione, intensità e la forza espressiva che rende unica la sua musica.